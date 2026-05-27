Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник національної збірної Нідерландів Рональд Куман офіційно оприлюднив імена футболістів, які представлятимуть країну на чемпіонаті світу 2026 року. До фінальної заявки увійшли 26 гравців.

Головним розчаруванням для вболівальників стала вимушена відсутність двох ключових виконавців. Півзахисник Хаві Сімонс зазнав важкої травми — розриву хрестоподібної зв'язки, що вимагає тривалого лікування. Водночас центрбек Маттейс де Лігт пропустить Мундіаль через те, що нещодавно переніс операцію на спині і наразі проходить процес реабілітації.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування збірна Нідерландів потрапила до групи F. На груповій стадії ЧС-2026 підопічні Рональда Кумана змагатимуться у квартеті проти національних збірних Японії, Швеції та Тунісу.

Воротарі Барт Вербрюгген (Брайтон) ,Марк Флеккен (Баєр Леверкузен), Робін Руфс (Сандерленд)

Захисники: Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Дензел Думфріс (Інтер), Натан Аке (Манчестер Сіті), Юррієн Тімбер (Арсенал), Міккі ван де Вен (Тоттенгем), Ян Паул ван Гекке (Брайтон), Йоррел Гато (Челсі).

Півзахисники Френкі де Йонг (Барселона), Мартен де Рон (Аталанта), Тіджані Рейндерс (Манчестер Сіті), Тен Копмейнерс (Ювентус), Раян Гравенберх (Ліверпуль), Матс Віффер (Брайтон) ,Квінтен Тімбер (Марсель), Гус Тіл (ПСВ), Крісенсіо Саммервілл (Вест Гем)

Нападники Мемфіс Депай (Корінтіанс), Ваут Веггорст (Аякс), Доніелл Мален (Рома), Коді Гакпо (Ліверпуль), Ноа Ланг (Галатасарай), Джастін Клюйверт (Борнмут) , Браян Броббі (Сандерленд)