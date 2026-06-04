Італія

Почався найбільш цікавий етап перемовин.

Англійський нападник Мейсон Грінвуд близький до того, щоб залишити французький Марсель уже після другого року перебування в клубі.

"Провансальці" вирішили зайнятись продажем 24-річногов виконавця на гарних результатів його виступів у поточному сезоні.

На рахунку англійця 26 голів та 11 асистів у 45 матчах.

І, звичайно, на гравця з такими показниками завжди знайдеться свій покупець.

Італійський Рома першою виступила з рішучим наміром забрати Грінвуда до себе в проєкт, однак позицію Марселя в перемовинах ускладню пункт в угоді поміж ними та Манчестер Юнайтед у якості колишнього клубу Мейсона.

"Червоні дияволи" додали 50% відступних до 26 млн євро, за які погодились відпустити футболіста в 2024 році, що в нинішній ситуації робить Марсель скоріше дуже дорогим агентом, аніж основним вигодонабувачем.

Тому навіть після вдалих перемовин щодо контракту до 2031 року з агентами Грінвуда, Рома не впевнена, що їй так само вдасться домовитись і з його клубом.

Французи хочуть бачити не менше 50 млн євро за свого футболіста.