Італія

Туринський клуб уже розпочав переговори щодо норвезького нападника, якого високо оцінює Лучано Спаллетті.

Ювентус активізував пошуки підсилення для лінії атаки та вийшов на переговори з Атлетіко щодо можливого переходу Александра Серлота.

За інформацією Джанлуки Ді Марціо, головний тренер туринців Лучано Спаллетті особисто підтримує кандидатуру норвежця та бачить у ньому важливе посилення нападу перед новим сезоном.

У мадридському клубі не виключають продажу 30-річного футболіста, якщо отримають вигідну фінансову пропозицію. Контракт Серлота з Атлетіко чинний до літа 2028 року, а його трансферна вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 20 мільйонів євро.

Нападник приєднався до Атлетіко в серпні 2024 року після переходу з Вільярреала. Відтоді він провів 107 матчів у складі мадридців, записавши на свій рахунок 44 голи та 3 результативні передачі.

У сезоні 2025/26 Серлот відзначився 20 забитими м’ячами та одним асистом у 54 поєдинках в усіх турнірах.