Інше

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 4 червня 2026 року.

Збірна Іспанії завершила внічию товариський поєдинок проти Іраку, який відбувся на стадіоні Ріасор у Ла-Коруньї. Команди розійшлися миром із рахунком 1:1.

Господарі активніше розпочали зустріч і відкрили рахунок уже на 16-й хвилині. Після передачі Дані Ольмо результативним ударом відзначився Ферран Торрес.

Втім, перевага іспанців тривала недовго. На 27-й хвилині Мерчас Дошки скористався своїм шансом і відновив рівновагу, забивши м'яч, який став останнім у матчі.

Іспанія – Ірак 1:1

Голи: Ферран Торрес, 16 – Мерчас Дошки, 27