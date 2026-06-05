Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 4 червня 2026 року.
Іспанія – Ірак, getty images
05 червня 2026, 10:08
Збірна Іспанії завершила внічию товариський поєдинок проти Іраку, який відбувся на стадіоні Ріасор у Ла-Коруньї. Команди розійшлися миром із рахунком 1:1.
Господарі активніше розпочали зустріч і відкрили рахунок уже на 16-й хвилині. Після передачі Дані Ольмо результативним ударом відзначився Ферран Торрес.
Втім, перевага іспанців тривала недовго. На 27-й хвилині Мерчас Дошки скористався своїм шансом і відновив рівновагу, забивши м'яч, який став останнім у матчі.
Іспанія – Ірак 1:1
Голи: Ферран Торрес, 16 – Мерчас Дошки, 27