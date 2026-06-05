Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua зібрав головних невдах сезону, які провели повз заявки своїх збірних на мундіаль.

Чемпіонат світу-2026 обіцяє стати грандіозним футбольним святом, проте не всі зіркові виконавці зможуть вийти на його поля. Тренерські рішення, гучні скандали, раптова втрата форми або зіпсовані стосунки з наставниками залишили багатьох улюбленців публіки за бортом головного турніру планети.

Для когось це рішення стало шоком, для когось — логічним завершенням провального клубного сезону. Ми зібрали десятку топових футболістів, які спостерігатимуть за матчами ЧС-2026 виключно по телевізору.

Коул Палмер (Англія)

Ігнорування лідера Челсі Томасом Тухелем стало однією з найбільших несподіванок передмундіального періоду, проте воно має цілком раціональне підґрунтя. Палмер провів відверто поганий сезон, значну частину якого змушений був пропустити через травми та тривале відновлення. Втрата ігрового тонусу завадила йому продемонструвати свій звичний рівень у вирішальних матчах АПЛ.

Тухель вирішив не ризикувати здоров’ям та формою атакувального хавбека, віддавши перевагу тим виконавцям, які були стабільними впродовж усього року. Для самого Коула це болючий удар, адже ще рік тому його статус у національній команді здавався недоторканним. Тепер йому доведеться починати все з нуля та доводити новому тренерському штабу свою профпридатність після повної реабілітації.

Така пауза може піти гравцеві навіть на користь, якщо він зуміє правильно розставити пріоритети та повернути колишній голод до перемог.

Філ Фоден (Англія)

Ще один представник англійського десанту, який несподівано опинився поза фінальним списком Томаса Тухеля. Півзахисник Манчестер Сіті видав нестабільний сезон, чергуючи поодинокі яскраві перформанси з відверто сірими та непомітними матчами в клубному таборі.

Проте, навіть попри ігрові гойдалки, його футбольний клас не викликає сумнівів, тому невикликання хавбека спровокувало серйозні дискусії серед експертів. Німецький наставник збірної Англії вирішив зробити ставку на більш системних та дисциплінованих гравців. Тепер Фоден змушений спостерігати за мундіалем збоку, сподіваючись на зміну пріоритетів тренерського штабу в майбутньому. Відсутність такого креативного виконавця може вилізти боком англійцям, якщо на турнірі виникнуть проблеми з розтином насиченої оборони суперників.

Сам Філ напевно використає це літо для перезавантаження, щоб повернутися в табір "містян" зразковим лідером.

Жуан Педро (Бразилія)

Бразильський нападник Челсі провів просто неймовірний клубний сезон, продемонструвавши вражаючу результативність та феноменальну статистику в АПЛ. Його вибухова швидкість та гольове чуття робили гравця одним із найочевидніших кандидатів на поїздку до Північної Америки.

Проте Карло Анчелотті ухвалив дуже суперечливе рішення, яке викликало обурення у футбольній спільноті: судячи з усього, замість Педро до заявки "селесао" потрапив ветеран Неймар. Такий крок італійського фахівця залишив одного з найефективніших форвардів сучасного сезону без заслуженого шансу на міжнародній арені. Для Педро це справжня несправедливість, адже за всіма спортивними критеріями він переважав більшість конкурентів по атаці.

Тепер нападнику залишається лише доводити свою силу на клубному рівні та чекати.

Гаррі Магвайр (Англія)

Захисник Манчестер Юнайтед видав впевнену кампанію, тому його відсутність у фінальній заявці збірної Англії шокувала абсолютно всіх. Рішення Томаса Тухеля викликало щире здивування не лише у футбольної громадськості та аналітиків, але й у самого футболіста, який розраховував стати лідером оборони "трилевих".

Магвайр перебував у хорошій фізичній формі та мав за плечима величезний досвід виступів на великих турнірах. Цей тактичний ігнор став одним із найбільш обговорюваних у пресі, оскільки логічних причин залишати досвідченого центрбека вдома практично не було. Тухель ризикує зіткнутися з серйозним тиском, якщо оновлена лінія захисту почне припускатися дитячих помилок у перших же матчах групового етапу.

Магвайр, який завжди віддавав усього себе заради футболки національної команди, отримав болючий удар під дих на заході своєї міжнародної кар'єри.

Дані Карвахаль (Іспанія)

Правий захисник провів дуже неоднозначний та рваний сезон у таборі Реала, відігравши лише 17 матчів у Ла Лізі та 23 поєдинки в усіх турнірах загалом. Така низька інтенсивність була викликана як поважним футбольним віком, так і періодичними проблемами зі здоров'ям. Луїс де ла Фуенте вирішив оновити фланги оборони збірної Іспанії, де наразі є чудові альтернативи в особі Педро Порро та Маркоса Льоренте.

Наставник "ла рохи" зробив вибір на користь витриваліших та стабільніших на дистанції виконавців, залишивши ветерана Реал Мадрид поза грою. Для Карвахаля цей мундіаль мав стати красивим фінальним акордом, але нестабільність рідного клубу та часті лікарняні зачинили перед ним двері.

Іспанська преса довго дискутувала щодо цього кроку, проте де ла Фуенте чітко дав зрозуміти, що колишні заслуги більше не гарантують місця у складі.

Дін Гюйсен (Іспанія)

Молодий та перспективний захисник не зміг переконати Луїс де ла Фуенте у своїй залізобетонній надійності, хоча розмови про його перспективи велися давно. Наставник іспанців віддав перевагу включивши до фінального списку Емеріка Ляпорта, Педро Пубіля, Еріка Гарсію та Пау Кубарсі.

Помилки Гюйсена в клубному сезоні лише підтвердили побоювання тренерського штабу щодо його психологічної готовності до великих турнірів. Замість поїздки на мундіаль центрбек буде просто відпочивати перед початком нового сезону, аналізуючи свої виступи. Такий відпочинок має піти йому на користь, адже тиск медіа останнім часом був занадто помітним.

Головне для Діна зараз — повернути впевненість у власних силах та довести, що його невикликання було лише тимчасовим рішенням тренерського штабу.

Едуардо Камавінга (Франція)

Півзахисник Реал Мадрид став головною жертвою жорсткої конкуренції у середній лінії збірної Франції, яка традиційно має шалену глибину складу. Камавінга впродовж усього сезону мав серйозні проблеми з постійною ігровою практикою у клубі, часто залишаючись на лаві для запасних "вершкових".

Дідьє Дешам вирішив не брати виконавця без стабільного тонусу, віддавши перевагу тим, хто мав залізне місце в основі своїх команд. Для Едуардо це серйозний дзвіночок про те, що статус універсала не гарантує квиток на чемпіонат світу. Бравада та амбіції молодого француза розбилися об суворий прагматизм тренерського штабу національної команди.

Тепер хавбеку доведеться серйозно задуматися над своєю роллю в Мадриді, щоб не втратити місце в обоймі "триколорів" на наступні роки.

Андрей Сантос (Бразилія)

Молодий хавбек, який грає за Челсі, провів досить неоднозначний та суперечливий сезон на клубному рівні. В лондонській команді він поки що не зумів вибороти стабільне місце у стартовому складі, хоча керівництво та тренерський штаб "синіх" щиро вірять у його велике майбутнє.

Брак досвіду на найвищому рівні завадив йому переконати Карло Анчелотті у своїй незамінності для національної команди. Сантосу ще потрібно чимало працювати, щоб спочатку дорости до стабільного гравця основи свого клубу, а вже потім думати про якісь серйозні завдання у таборі "селесао".

Рішення італійського фахівця залишити його вдома виглядає логічним, адже центр поля бразильців потребує максимальної надійності без зайвих експериментів. Потенціал у Андрея чудовий, але психологічна готовність до великих дорослих розбірок наразі викликає питання.

Джеремі Фрімпонг (Нідерланди)

Правий фланговий захисник став одним із головних невдах року після свого гучного трансферу до Ліверпуля. Його дебютний сезон на Енфілді перетворився на справжнє жахіття через постійні травми — нідерландець зумів відіграти лише 21 матч в рамках АПЛ. Наслідки пошкоджень та тривала втрата оптимальних кондицій змусили тренерський штаб збірної Нідерландів відмовитися від його послуг.

Замість яскравого дебюту на мундіалі Фрімпонг буде змушений зосередитися на повному відновленні свого організму до початку наступних клубних змагань. Для гравця з такою вибуховою швидкістю м'язові травми є найбільшим ворогом, і форсування підготовки могло б зіпсувати його кар'єру.

Цей вимушений пропуск турніру має стати для нього можливістю закласти правильний фізичний фундамент на майбутнє.

Трент Александер-Арнольд (Англія)

Рішення залишити зіркового захисника поза заявкою збірної Англії також спровокувало чимало розмов, хоча назвати його однозначно найдискусійнішим складно на тлі відсутності Фодена, Палмера, Магвайра та інших.

Трент, який наразі захищає кольори мадридського Реал Мадрид, не вписався у прагматичні побудови Томаса Тухеля. Німецький фахівець вирішив, що оборонні огріхи фулбека "вершкових" є занадто великим ризиком для матчів на виліт. Зміна клубної прописки з Ліверпуля на Мадрид додала гравцеві статусу, але не допомогла розтопити серце суворого наставника англійців.

Для самого Трента це важкий удар по амбіціях, адже він їхав в Іспанію саме за новим викликом та міжнародним визнанням. Його унікальний стиль із геніальними передачами знову став заручником тренера, який віддає перевагу залізобетонній дисципліні ззаду, а не яскравому хаосу попереду.