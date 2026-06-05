Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, що думають букмекери.

Після десяти років у Манчестері епоха Пепа Гвардіоли добігла кінця. І тепер головне питання футбольного світу — що далі?

Букмекери вже вказали коефіцієнти, про що вам і розповідаємо. На першому місці — збірна Англії та збірна Італії з однаковими шансами — 3.25. Це виглядає логічно: після виснажливих років у клубному футболі Гвардіола може захотіти менш щільний календар і короткі турнірні цикли.

Але є нюанс. Пеп ніколи не працював зі збірною, а вся його філософія побудована на щоденній роботі й автоматизмах. Саме тому варіант із Бразилією виглядає навіть цікавіше. Коефіцієнт на це призначення складає 5.5.

Ще один сценарій — повернення до клубного футболу, але вже без АПЛ. Барселона йде одразу після збірних — коефіцієнт 6.0. Для Пепа це клуб, де все починалося, а для самої Барси — шанс знову побудувати проєкт навколо власної ідентичності. Проблема лише в тому, що нинішній Гвардіола — це тренер для структурного суперклубу з величезним впливом на трансфери та процеси. Не факт, що сучасна Барселона готова дати йому такий контроль та потрібні фінанси.

Баварія теж високо в списку, хоча цей варіант виглядає менш імовірним (6.5). У Мюнхені Пеп уже був, усе виграв і, здається, закрив цю главу ще у 2016-му. Натомість дуже цікаво виглядає пункт “будь-який клуб MLS” за 8.0. Це вже не виглядає фантастикою. Після приходу Мессі американський футбол на підйомі, а для Гвардіоли це може бути ідеальний мікс спокою та глобального впливу на гру.

Інші варіанти:

Збірна Іспанії — 8.5

Збірна Аргентини — 10

ПСЖ — 17

Ліверпуль — 34

Селтік — 51

Реал — 51

Манчестер Юнайтед — 51

Пишіть в коментарях, де на вашу думку продовжить кар'єру Хосеп Гвардіола.