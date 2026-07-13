Італія

Амстердамський клуб активізував роботу над трансфером українського нападника, конкуренцію складає Дженоа.

Амстердамський Аякс найближчим часом може зробити офіційну пропозицію Ромі щодо трансферу нападника збірної України Артема Довбика.

За інформацією італійських ЗМІ, нідерландський гранд, який очолює колишній наставник Жирони Мічел Санчес, залишається одним із головних претендентів на 29-річного форварда. Повідомляється, що клуб готовий запропонувати близько 23 мільйонів євро — саме таку суму римляни розраховують виручити за українця.

Водночас на Довбика претендує і Дженоа. Головний тренер команди Даніеле Де Россі, який раніше працював із нападником у Ромі, зацікавлений у його запрошенні та наполягає на цьому трансфері.

Очікується, що найближчими днями переговори щодо майбутнього українського форварда можуть перейти в активну фазу.

Нагадаємо, Мічел хоче підписати Ваната в Аякс.