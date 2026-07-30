Італія

Французький захисник прокоментував свій трансфер із Труа та поділився емоціями від приєднання до італійського гранда.

Новобранець Мілана Санхун Діавара дав перше інтерв'ю після офіційного оформлення переходу до італійського клубу.

"Що для мене Мілан? Це клуб із великою історією, справді легендарна команда. У Мілана є Сан-Сіро — найкрасивіший стадион у світі. Я дуже схвильований і з нетерпінням чекаю на свій дебют, зустріч із уболівальниками та новими партнерами по команді...

Я ще до кінця не усвідомив, що відбулося. Упевнений, коли заб'ю свій перший гол, запам'ятаю цей момент на все життя. Насамперед я прагну освоїтися у клубі, а надалі сподіваюся принести максимальну користь команді", — заявив Діавара.

Нагадаємо, 19-річний французький захисник перейшов до складу "россонері" з Труа. Сума трансферу склала 2 мільйони євро.