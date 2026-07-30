Французький захисник прокоментував свій трансфер із Труа та поділився емоціями від приєднання до італійського гранда.
Санхун Діавара, ФК Мілан
30 липня 2026, 10:10
Новобранець Мілана Санхун Діавара дав перше інтерв'ю після офіційного оформлення переходу до італійського клубу.
"Що для мене Мілан? Це клуб із великою історією, справді легендарна команда. У Мілана є Сан-Сіро — найкрасивіший стадион у світі. Я дуже схвильований і з нетерпінням чекаю на свій дебют, зустріч із уболівальниками та новими партнерами по команді...
Я ще до кінця не усвідомив, що відбулося. Упевнений, коли заб'ю свій перший гол, запам'ятаю цей момент на все життя. Насамперед я прагну освоїтися у клубі, а надалі сподіваюся принести максимальну користь команді", — заявив Діавара.
Нагадаємо, 19-річний французький захисник перейшов до складу "россонері" з Труа. Сума трансферу склала 2 мільйони євро.