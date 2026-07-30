Італія

Клуби швидко просуваються в перемовинах.

Італійська Рома продовжує активно поводити себе на літньому трансферному ринку в пошуках підсилення складу, і цього разу команда Джан П’єро Гасперіні вирішила приділити увагу захисту.

Грецький центральний захисник німецького Вольфсбурга Константінос Кулієракіс за два сезони в Бундеслізі помітно додав у досвіді гри на високому рівні, тож "вовки" тримали в голові можливість його переходу до іншого клубу цього літа.

Італійцям при цьому вдалось збити частину трансферної вартості футболіста за рахунок структури власної пропозиції.

Рома заплатить за трансфер 15 млн євро + бонуси, а також залишить за Вольфсбургом 10% від наступного продажу футболіста.

Контракт до 2031 року з потенційним новачком уже узгоджено й усе йде до того, що про перехід буде оголошено незабаром.

Кулієракіс у минулому сезоні забив чотири голи та віддав один асист у 33 матчах.