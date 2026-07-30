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Знайшли якісь "прагматичні переваги" для себе.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно напередодні шокував футбольну спільноту пропозицією продати права на чемпіонат світу приватним інвесторам.

Незважаючи на те, що очільник світового футболу пропонує кожній із національних асоціацій солідний грошовий бонус, чимала кількість країн виступила з осудом подібного рішення.

Зокрема, УЄФА закликала своїх членів бойкотувати турнір у випадку оформлення угоди про продаж, але не в усіх знайшла підтримку.

Чеська футбольна асоціація в особі її президента Давіда Трунди виступила на підтримку ФІФА та Інфантіно.

"Я бачу прагматичні переваги для чеського футболу від тісної співпраці з президентом ФІФА Джанні Інфантіно та його командою.

Звичайно, нам потрібно більше деталей, але моя особиста точка зору полягає в тому, що я бачу позитивний вплив на футбол від намірів ФІФА", — заявив чеський функціонер.

Нагадаємо, що раніше Інфантіно розкритикував тих, хто залишився незадоволеним чемпіонатом світу-2026.