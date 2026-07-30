Німеччина

Клуб має домовленість із футболістом, але спочатку має вирішити власні кадрові питання.

Німецький центральний півзахисник Надім Амірі видав відмінний минулий сезон у складі Майнца із 17 голами та чотирма асистами в 35 матчах, тож цього літа "карнавальники" отримали чимало запитів від інших клубів із приводу свого гравця.

Але найбільш зацікавленим 29-річний виконавець виявився в переході до РБ Лейпциг, представникам якого вдалось переконати футболіста в перспективах у власному проєкті.

Однак перед тим, як робити пропозиції Майнцу, "червоні бики" мають розвантажити власний склад.

Transfermarkt оцінив Амірі в 17 млн євро, тоді як узимку 2024 року він дістався "карнавальникам" усього за 1 млн євро в якості трансферу з леверкузенського Баєра.