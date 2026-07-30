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Країни потрохи починаються публічно висловлюватись із приводу останніх подій.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно напередодні шокував футбольну спільноту пропозицією продати права на чемпіонат світу приватним інвесторам.

Незважаючи на те, що очільник світового футболу пропонує кожній із національних асоціацій солідний грошовий бонус, чимала кількість країн виступила з осудом подібного рішення.

Серед них опинилась і Хорватія, Футбольна федерація (HNS) якої виступи із короткою заявою:

"Футбол належить уболівальникам, а не приватному капіталу. Ми підтримаємо будь-який бойкот під егідою УЄФА", — ідеться в повідомленні.

Однак навіть у Європі подібних поглядів дотримуються не всі.