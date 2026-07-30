Італія

Серйозні конкуренти залишились із порожніми руками.

Леверкузенський Баєр у лавах своїх юнацьких команд виховав боснійського вундеркінда Керіма Алайбеговича, якого потім віддав австрійському РБ Зальцбург за 2 млн євро, щоб уже за сезон повернути за 8 млн євро в статусі учасника чемпіонату світу-2026.

Уже тоді було зрозуміло, що "фармацевти" роблять цей крок не просто так, а з метою подальшого продажу 18-річного футболіста.

І коли почалась боротьба поміж лондонським Челсі, туринським Ювентусом та Наполі, німці просто чекали, доки залишиться лише один явний фаворит.

У підсумку, із пропозицією в 33 млн євро + 7 млн євро бонусів саме "зебри" виграли ці перегони.

Незабаром очікується на медогляд та підписання контракту з юним виконавцем.

У минулому сезоні Алайбегович забив 13 голів та віддав чотири асисти в 44 матчах.