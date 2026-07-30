Італія

Італійський клуб має намір підписати 28-річного колумбійського захисника Болоньї у поточне трансферне вікно.

Центральний захисник Болоньї Джон Лукумі може продовжити кар'єру в іншому італійському клубі. Про це у своїх соціальних мережах повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, підписати колумбійського футболіста прагне Комо. Керівництво клубу планує запропонувати за 28-річного оборонця 22 мільйони євро. Сам Лукумі також висловлює готовність змінити клубну прописку цього літа.

Колумбієць захищає кольори Болоньї з серпня 2022 року. Чинний трудовий договір між сторонами розрахований до кінця червня 2027 року.

У сезоні-2025/26 Серії А Лукумі взяв участь у 29 поєдинках, відзначившись одним забитим м'ячем та п'ятьма жовтими картками.