Італія

Італійський клуб підписав 20-річного французького оборонця Труа Санхуна Діавара до літа 2031 року.

Мілан офіційно повідомив про перехід французького центрального захисника Санхуна Діавара з Труа. Сторони підписали п'ятирічну угоду, яка розрахована до 30 червня 2031 року з опцією подальшого продовження.

20-річний футболіст перебував у системі Труа протягом останніх шести років, а за основну команду французького клубу дебютував у листопаді 2024 року у поєдинку Кубка Франції.

У сезоні-2025/26 Діавара взяв участь у 17 матчах у всіх турнірах та допоміг Труа вибороти путівку до вищого дивізіону, вигравши Лігу 2. Завдяки яскравим виступам оборонця вважають одним із найперспективніших молодих захисників французького футболу.

У складі Мілана Діавара виступатиме під 13-м номером. За даними порталу Transfermarkt, трансфер юного захисника обійшовся італійському гранду у 2 мільйони євро.