Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА, який пройде 30 липня та розпочнеться о 20:45.

Київське Динамо намагатиметься забезпечити собі місце у наступному раунді кваліфікації Ліги Європи, коли у четвер ввечері зустрінеться у Греції на стадіон Тумба з ПАОКом. Господарі підходять до другого матчу з перевагою, вигравши перший матч із рахунком 3:2.

ПАОК — ДИНАМО КИЇВ

ЧЕТВЕР, 30 ЛИПНЯ, 20:45 ▪️ ТУМБА, САЛОНІКИ, ГРЕЦІЯ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАМІАН СІЛЬВЕСТЖАК (ПОЛЬЩА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

ПАОК прагне вдесяте у своїй історії вийти в основний етап Ліги Європи, дійшовши до стадії плейоф у минулому сезоні.

Минулого сезону ПАОК посів третє місце у грецькій Суперлізі, а цього сезону вступив у нову еру з новим головним тренером: Алессіо Ліші замінив Развана Луческу.

Першим офіційним матчем Ліші у якості головного тренера грецької команди став перший матч проти київського Динамо, в якому його команда здобула перемогу (3:2) завдяки голам Янніса Константеліаса, Хрістоса Зафейріса та Баптісти Сантамарії.

Італійський фахівець буде сповнений рішучості розвинути цей успіх у другому матчі, і його надихне той факт, що ПАОК минулого сезону не зазнав жодної поразки в домашніх стінах у чемпіонаті, здобувши 12 перемог та чотири рази зіграв внічию в 16 іграх.

Тим часом, київське Динамо може в 11 раз у своїй історії вийти в основний етап другого за значимістю єврокубкового турніру.

Минулого сезону кияни вперше брали участь у Лізі конференцій, але провалилися та вибули після основного етапу, здобувши лише дві перемоги та чотири рази програли.

Команда Ігоря Костюка вже обіграла Університатю Клуж у першому раунді кваліфікації, але було видно, що кияни далекі від ідеальної форми, не забивши румунам жодного м'яча протягом двох матчів, вирвавши перемогу лише у серії післяматчевих пенальті.

Зараз Динамо прагнутиме реабілітуватися за "домашню" поразку від ПАОКа в першому матчі. "Біло-синім" залишилося відіграти лише один гол, адже минулого тижня забили Володимир Бражко та Джастін Лонвейк. Могли забивати й інші, але десь не пощастило, а десь підвела реалізація.

Загалом після першої гри залишилися змішані почуття. З одного боку було видно, що Динамо може щось запропонувати в атаці, а з іншого — типові дитячі помилки в обороні продовжують позначатися на результатах вже кілька сезонів поспіль. У свою чергу ПАОК також може показати зуби в атаці і у них добре налагоджені ігрові зв'язки попереду та в обороні, однак поки команда не набрала форму і це чітко було видно у другій половині другого тайму, де греки відверто втомилися та могли втратити свій позитивний результат.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають гравці грецького клубу. Так, на перемогу ПАОКа в основний час пропонується коефіцієнт 1.77, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 4.20. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПАОК: Павленка — Гомес, Міхайлідіс, Хацидіакос, Кенні — Зафейріс, Сантамарія — Тайсон, Константеліас, Живкович — Міту.

ДИНАМО КИЇВ: Нещерет — Дубінчак, Михавко, Біловар, Кендзьора — Шапаренко, Бражко, Лонвейк — Редушко, Волошин, Пономаренко.

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