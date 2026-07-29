Італія
29 липня 2026, 16:40
Коло Муані перейде до Ювентуса — Романо
Туринський клуб домовився з ПСЖ про трансфер французького нападника за понад 45 мільйонів євро.
Коло Муані, gettyimages
29 липня 2026, 16:40
Рандаль Коло Муані продовжить кар’єру в Ювентусі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, туринський клуб досяг повної домовленості з ПСЖ щодо трансферу 27-річного французького форварда. Загальна сума угоди перевищить 45 мільйонів євро.Повідомляється, що Коло-Муані від самого початку хотів перейти саме до Ювентуса, попри інтерес з боку інших клубів. Угода буде оформлена у вигляді оренди із зобов’язанням викупу, а медичне обстеження футболіст пройде пізніше цього тижня.
За словами Романо, трансфер уже повністю узгоджений, і найближчим часом про нього мають оголосити офіційно. Минулий сезон Коло Муані провів у Тоттенгемі на правах оренди. За цей час він узяв участь у 41 матчі з урахуванням усіх турнірів, забив п'ять м'ячів і записав на свій рахунок чотири асисти.