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33-річний німецький голкіпер продовжить кар'єру в чемпіонаті Греції, підписавши контракт на правах вільного агента.

Колишній голкіпер Манчестер Сіті Штефан Ортега продовжить кар'єру в чемпіонаті Греції. Новим клубом 33-річного німецького футболіста став пірейський Олімпіакос. Про це повідомила пресслужба грецької команди.

Попереднім місцем роботи досвідченого воротаря був Ноттінгем Форест, за який він виступав із лютого поточного року. Після завершення сезону-2025/26 Ортега отримав статус вільного агента.

У минулому розіграші англійської Прем'єр-ліги голкіпер узяв участь лише у трьох поєдинках у складі Ноттінгем Форест, пропустивши чотири м'ячі та зберігши свої ворота "сухими" в одному матчі.