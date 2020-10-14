Лига наций

Украинский голкипер высказался о победе над сборной Испании в матче Лиги наций.

Сборная Украины одержала сенсационную победу над Испанией в поединке элитного дивизиона Лиги наций, а автором единственного гола стал Виктор Цыганков.

Вратарь "желто-синих" Георгий Бущан поделился эмоциями от первой в истории победы над "Фурией Роха".

"Героем себя не чувствую, я просто помогал своей команде и делал свою работу. У нас была трудная неделя. Слава Богу, что мы сумели найти в себе силы и выложиться на поле на все 100%. Мы одержали победу, поэтому план на игру сработал. В сложившейся ситуации, мы не могли играть по-другому".

"Мы профессионалы, поэтому стараемся подстраиваться под разные обстоятельства. То, как мы страдали, победа будет только слаще, но завтра о ней нужно уже забывать и готовиться дальше".

"Первая победа Украины над Испанией? Неделю назад у меня тоже был исторический результат", — заявил Бущан в интервью УЕФА.

Напомним, что смотреть смотреть видео голов и обзор матча Украина — Испания вы можете на Football.ua.