Нідерланди. Новина

Лівий захисник Арсеналу пройде медичний огляд і підпише контракт протягом двох днів.

За інформацією Sky Sports, лівий захисник Арсеналу Олександр Зінченко у понеділок вирушає до Нідерландів, де гравець близький до переходу в Аякс на правах оренди до кінця сезону.

Очікується, що Зінченко пройде медичний огляд і підпише контракт протягом найближчих двох днів.

Права на футболіста належать Арсеналу, проте першу частину сезону 29-річний українець провів в оренді в Ноттінгем Форест, де зіграв лише 10 матчів у всіх змаганнях. Для переходу до Аякса оренду доведеться перервати.

Контракт Зінченка з Арсеналом розрахований до літа 2026 року, і гравець прагне регулярно грати в основному складі, що й стало головною причиною його трансферу в Нідерланди.