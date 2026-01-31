Ліга чемпіонів

Перші поєдинки відбудуться 17—18 лютого, матчі-відповіді заплановані на 24—25 лютого.

Анатолій Трубін після гола у ворота Реала Мадрид, Getty Images

УЄФА оприлюднила офіційний розклад стикових матчів плей-оф Ліги чемпіонів. Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті УЄФА.

Перші поєдинки відбудуться у два ігрові дні — 17 та 18 лютого. Учасники зіграють стартові матчі за вихід до наступного раунду турніру, а остаточні переможці пар визначаться за підсумками двох зустрічей.

Матчі-відповіді заплановані на 24 та 25 лютого. Саме тоді стане відомо, які команди продовжать боротьбу в плей-оф Ліги чемпіонів.

Розклад стикових матчів плей-оф Ліги чемпіонів

Перші матчі

17 лютого

19:45 — Галатасарай – Ювентус

22:00 — Монако – ПСЖ

22:00 — Боруссія Дортмунд – Аталанта

22:00 — Бенфіка – Реал

18 лютого

19:45 — Карабах – Ньюкасл

22:00 — Брюгге – Атлетіко

22:00 — Буде-Ґлімт – Інтер

22:00 — Олімпіакос – Баєр

Другі матчі

24 лютого

19:45 — Атлетіко – Брюгге

22:00 — Баєр – Олімпіакос

22:00 — Інтер – Буде-Ґлімт

22:00 — Ньюкасл – Карабах

25 лютого

19:45 — Аталанта – Боруссія Дортмунд

22:00 — Ювентус – Галатасарай

22:00 — ПСЖ – Монако

22:00 — Реал – Бенфіка