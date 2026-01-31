Перші поєдинки відбудуться 17—18 лютого, матчі-відповіді заплановані на 24—25 лютого.
Анатолій Трубін після гола у ворота Реала Мадрид, Getty Images
31 січня 2026, 00:20
УЄФА оприлюднила офіційний розклад стикових матчів плей-оф Ліги чемпіонів. Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті УЄФА.
Перші поєдинки відбудуться у два ігрові дні — 17 та 18 лютого. Учасники зіграють стартові матчі за вихід до наступного раунду турніру, а остаточні переможці пар визначаться за підсумками двох зустрічей.
Матчі-відповіді заплановані на 24 та 25 лютого. Саме тоді стане відомо, які команди продовжать боротьбу в плей-оф Ліги чемпіонів.
Розклад стикових матчів плей-оф Ліги чемпіонів
Перші матчі
17 лютого
19:45 — Галатасарай – Ювентус
22:00 — Монако – ПСЖ
22:00 — Боруссія Дортмунд – Аталанта
22:00 — Бенфіка – Реал
18 лютого
19:45 — Карабах – Ньюкасл
22:00 — Брюгге – Атлетіко
22:00 — Буде-Ґлімт – Інтер
22:00 — Олімпіакос – Баєр
Другі матчі
24 лютого
19:45 — Атлетіко – Брюгге
22:00 — Баєр – Олімпіакос
22:00 — Інтер – Буде-Ґлімт
22:00 — Ньюкасл – Карабах
25 лютого
19:45 — Аталанта – Боруссія Дортмунд
22:00 — Ювентус – Галатасарай
22:00 — ПСЖ – Монако
22:00 — Реал – Бенфіка