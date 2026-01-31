УЄФА оприлюднила офіційний розклад стикових матчів плей-оф Ліги чемпіонів. Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті УЄФА.

Перші поєдинки відбудуться у два ігрові дні — 17 та 18 лютого. Учасники зіграють стартові матчі за вихід до наступного раунду турніру, а остаточні переможці пар визначаться за підсумками двох зустрічей.

Матчі-відповіді заплановані на 24 та 25 лютого. Саме тоді стане відомо, які команди продовжать боротьбу в плей-оф Ліги чемпіонів.

Розклад стикових матчів плей-оф Ліги чемпіонів

Перші матчі

17 лютого
19:45 — Галатасарай – Ювентус
22:00 — Монако – ПСЖ
22:00 — Боруссія Дортмунд – Аталанта
22:00 — Бенфіка – Реал

18 лютого
19:45 — Карабах – Ньюкасл
22:00 — Брюгге – Атлетіко
22:00 — Буде-Ґлімт – Інтер
22:00 — Олімпіакос – Баєр

Другі матчі

24 лютого
19:45 — Атлетіко – Брюгге
22:00 — Баєр – Олімпіакос
22:00 — Інтер – Буде-Ґлімт
22:00 — Ньюкасл – Карабах

25 лютого
19:45 — Аталанта – Боруссія Дортмунд
22:00 — Ювентус – Галатасарай
22:00 — ПСЖ – Монако
22:00 — Реал – Бенфіка