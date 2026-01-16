Нідерланди. Новина
Легендарний ексфорвард працюватиме асистентом Роналда Кумана та готуватиме команду до ЧС-2026.
Руд ван Ністелрой, getty images
16 січня 2026, 15:55
Легендарний нападник збірної Нідерландів Руд ван Ністелрой офіційно призначений асистентом головного тренера національної команди Роналда Кумана. Про це повідомила пресслужба Королівського футбольного союзу Нідерландів.
49-річний фахівець увійде до тренерського штабу "помаранчевих" як третій асистент і працюватиме разом з Ервіном Куманом та Вімом Йонком. До виконання обов’язків ван Ністелрой приступить з 1 лютого.
Для колишнього форварда це вже не перший досвід роботи зі збірною Нідерландів — раніше він двічі входив до тренерського штабу національної команди. На клубному рівні ван Ністелрой працював головним тренером ПСВ, Манчестер Юнайтед та Лестера.
Оновлений тренерський штаб зосередиться на підготовці збірної Нідерландів до чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді.