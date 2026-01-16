Нідерланди. Новина

Легендарний ексфорвард працюватиме асистентом Роналда Кумана та готуватиме команду до ЧС-2026.

Легендарний нападник збірної Нідерландів Руд ван Ністелрой офіційно призначений асистентом головного тренера національної команди Роналда Кумана. Про це повідомила пресслужба Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Ruud van Nistelrooij will be part of the Dutch national team's coaching staff from February 1. The former striker will join Ronald Koeman as an assistant coach in preparation of the 2026 FIFA World Cup.



Welcome back, Ruud! 🧡#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OVlzMrwqXh — OnsOranje (@OnsOranje) January 16, 2026

49-річний фахівець увійде до тренерського штабу "помаранчевих" як третій асистент і працюватиме разом з Ервіном Куманом та Вімом Йонком. До виконання обов’язків ван Ністелрой приступить з 1 лютого.

Для колишнього форварда це вже не перший досвід роботи зі збірною Нідерландів — раніше він двічі входив до тренерського штабу національної команди. На клубному рівні ван Ністелрой працював головним тренером ПСВ, Манчестер Юнайтед та Лестера.

Оновлений тренерський штаб зосередиться на підготовці збірної Нідерландів до чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді.