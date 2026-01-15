Нідерланди. Новина

Нинішній технічний директор Твенте вважає, що не отримав достатнього часу для реалізації своєї ідеї в леверкузенському клубі.

Колишній головний тренер леверкузенського Баєра Ерік тен Гаг висловився щодо припинення співпраці з німецьким клубом. Фахівець зазначив, що рішення керівництва було ухвалене без можливості повною мірою довести ефективність його підходу до роботи.

Тен Гаг наголосив, що його професійне резюме свідчить про стабільні результати, а подібні кадрові рішення є поширеною практикою у сучасному футболі. У цьому контексті він згадав ситуацію з Хабі Алонсо, який раніше також залишив посаду головного тренера мадридського Реала.

"Мене звільнили, не давши шансу показати, що мій підхід працює. Якщо подивіться на моє резюме, то побачите, що воно завжди було досить добрим. Мій підхід до роботи завжди приводить до успіху. Звичайно, таке розчаровує, але такий світ футболу. Подивіться на Хабі Алонсо та Реал. З ним теж таке сталося, хоч він топтренер. Таке буває майже з усіма", — заявив тен Гаг.

Наразі Ерік тен Гаг працює на посаді технічного директора нідерландського Твенте. Раніше він очолював Манчестер Юнайтед.