Амстердамська команда зазнала найбільшої поразки в Кубку Нідерландів майже століття.

АЗ Алкмар здобув приголомшливу перемогу над Аяксом у матчі 1/8 фіналу Кубку Нідерландів, завершивши зустріч з рахунком 6:0.

Уже в першому таймі команда з Алкмара створила комфортну перевагу у три голи, а у другій половині подвоїла результат, встановивши один із найбільших розгромів в історії турніру.

Для Аякса це найбільша поразка у Кубку майже за сто років. Востаннє амстердамська команда поступалася з більшим рахунком у 1927 році, коли програла Енсхеде Бойз 0:7.

