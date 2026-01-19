Нідерланди. Новина

Шакіл двічі забив за 1,5 хвилини, але Феєнорд програв Спарті.

У матчі чемпіонату Нідерландів Феєнорд драматично поступився Спарті Роттердам з рахунком 3:4, хоча головний тренер команди Робін ван Персі випустив свого сина Шакіла ван Персі, який оформив дебютний дубль на дорослому рівні.

19-річний форвард Феєнорда в період з 87-ї по 88-му хвилини забив два неймовірні голи, перевівши рахунок з 1:3 на 3:3. Спершу він відзначився елегантним ударом п’ятою, а через хвилину вразив ворота суперника ударом ножицями через себе.

Миттєво емоції захопили трибуни та бровку: Робін ван Персі і його донька не змогли стримати сліз, спостерігаючи за подвигом сина.

📸 — Robin van Persie and Robin van Persie's daughter could not hold back their emotions when they saw their son/brother score the 3-3 in the 89th minute after being 3-1 down.



Unfortunately the story ended up horribly, as Feyenoord lost the game 4-3 in the 93rd minute. pic.twitter.com/nAl8BN1zMG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 18, 2026

На жаль, щаслива історія завершилася трагедією – на 93-й хвилині Спарта забила вирішальний м’яч, і Феєноорд програв 3:4.

Ця поразка продовжила серію без перемог для клубу, яка складає вже шість ігор у всіх турнірах. Феєнорд напередодні вилетів з Кубка Нідерландів, а в Ередивізі відстає від лідера ПСВ на 16 очок.

Незважаючи на складну ситуацію, керівництво клубу підтримує тренера. Генеральний менеджер Денніс те Клозе підтвердив ESPN, що питання відставки Робіна ван Персі наразі не стоїть на порядку денному.