Нідерланди. Новина

Нідерландський клуб відклав медогляд українця, щоб узгодити умови повного трансферу з Арсеналом.

Нідерландський Аякс ініціював перемовини щодо повноцінного трансферу лівого захисника збірної України Олександра Зінченка, який наразі виступає на правах оренди за Ноттінгем Форест.

Медичний огляд футболіста, запланований на 20 січня в Амстердамі, був відкладений. Спочатку Аякс планував взяти Зінченка в оренду до кінця сезону, але тепер клуб прагне оформити постійний контракт.

Контракт Зінченка з Арсеналом діє до 30 червня 2026 року. За Ноттінгем Форест українець зіграв 10 матчів, проте не зміг повністю задовольнити нового тренера Шона Дайча і був виключений із заявки на Лігу Європи.