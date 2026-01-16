Нідерланди. Новина

Каталонський клуб вступив у боротьбу за Раяна Буніду, на якого також претендують "вершкові".

Півзахисник Аякса Раян Буніда став об’єктом інтересу провідних європейських клубів. За інформацією видання Diario AS, у підписанні 19-річного атакувального хавбека серйозно зацікавлена Барселона. Каталонці розглядають можливість трансферу нідерландського таланта, який здатний ефективно діяти як у центрі поля, так і на флангах півзахисту.

Варто зауважити, що боротьбу за гравця вже веде Реал Мадрид. Таким чином, два іспанські гранди можуть влаштувати чергове трансферне Ель-Класіко за право підписати перспективного виконавця.

Раян Буніда є вихованцем академії Аякса, а його чинний контракт із амстердамцями розрахований до 30 червня 2028 року.

У поточному сезоні молодий півзахисник демонструє наступну статистику: він провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та віддав вісім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що екснаставник Аякса поповнив тренерський штаб Тоттенгема.