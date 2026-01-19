Нідерланди. Новина

Після нестабільних результатів у сезоні тимчасовим тренером призначено Лероя Ехтельда.

Нідерландський АЗ оголосив про розставання з головним тренером Маартеном Мартенсом після серії невдалих результатів у національному чемпіонаті.

Маартенс приєднався до клубу влітку 2021 року, спочатку очолював Йонг АЗ протягом двох сезонів, потім працював асистентом і тимчасовим наставником, а в січні 2024 року був призначений головним тренером основної команди.

ℹ️ De wegen van AZ en Maarten Martens scheiden per direct. Leeroy Echteld maakt de stap van Jong AZ naar AZ 1 en zal het seizoen afmaken als hoofdtrainer van het eerste elftal.



— AZ (@AZAlkmaar) January 18, 2026

Під його керівництвом АЗ у минулому сезоні дійшов до плейоф Ліги Європи, де поступився в 1/8 фіналу майбутньому переможцю турніру Тоттенгему, а також пробився до фіналу Кубка Нідерландів, програвши у серії пенальті.

У поточному сезоні команда демонструє нестабільні результати. Після вражаючої перемоги над Аяксом у Кубку Нідерландів (6:0) послідувала поразка в Ередивізі від ПЕК Зволле (1:3), що й стало останньою краплею для керівництва клубу.

Виконувати обов’язки головного тренера до кінця сезону буде 57-річний Лерой Ехтельд, який раніше очолював юнацьку команду АЗ.