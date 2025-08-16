Німеччина

Підопічні Мірослава Клозе вибули з 1/32 фіналу турніру.

Нюрнберг у рамках 1/32 фіналу Кубка Німеччини-2025/26 гостював у представника четвертого дивізіону країни Іллертіссена.

Орендований у Баєра гостями центральний нападник Артем Степанов вийшов на поле по перерві, за рахунку 2:0 на користь господарів поля. На 78-й хвилині 18-річний українець відзначився дебютним голом за Нюрнберг в офіційному матчі, відновивши паритет (2:2).

Ближче до завершення поєдинку команди обмінялися голами, а додатковий час не допоміг їм виявити сильнішого. У серії пенальті виходу до наступного раунду турніру досягнув андердог протистояння Іллертіссен.

Іллертіссен* — Нюрнберг 3:3 (6:5 по пен.)

Голи: Мілич, 2, Глессінг, 43, Рюле, 90 — Їлмаз, 65, Степанов, 78, Телалович, 86 (пен.)

Наступної п'ятниці, 22 серпня, підопічні Мірослава Клозе в третьому турі другої Бундесліги-2025/26 гостюватимуть в Мюнстері в місцевого Пройссена.