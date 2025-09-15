Німеччина

Український форвард отримав шанс у складі U-23 Нюрнберга.

Головний тренер Нюрнберга Мірослав Клозе розповів, чому Артем Степанов був переведений до молодіжної команди клубу.

За його словами, нападник не мав достатньо ігрового часу під час виступів у складі молодіжної збірної України, тому було прийнято рішення надати йому можливість отримати практику в матчі за команду U-23 проти серйозного суперника.

Клозе зазначив, що ця ситуація була попередньо обговорена з самим гравцем, і він позитивно відреагував на рішення тренерського штабу. У поєдинку за U-23 Степанов проявив себе на високому рівні та відзначився забитим голом.

Нагадаємо, що Степанов відзначився дебютним голом за Нюрнберг у матчі Кубка Німеччини.