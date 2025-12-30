Англія

Матч проти Евертона став для українця 150 в АПЛ

Поєдинок проти Евертона став для 29-річного захисника Ноттінгем Форест Олександра Зінченко ювілейним, 150-м матчем у межах англійської Прем’єр-ліги (АПЛ). Це досягнення підкреслює неймовірну стабільність українця, який уже протягом восьми років виступає на найвищому рівні у найсильнішій лізі світу.

Шлях Зінченка до цієї вершини розпочався у складі Манчестер Сіті. Першим матчем для українця в АПЛ став поєдинок проти Суонсі Сіті, який відбувся 13 грудня 2017 року. Тоді Олександр вийшов на заміну на 73-й хвилині, допомігши містянам здобути розгромну перемогу з рахунком 4:0. Саме під керівництвом Пепа Гвардіоли українець перекваліфікувався з півзахисника у лівого захисника та виграв чотири чемпіонські титули.

Свій ювілейний 100-й матч в англійській Прем'єр-лізі Олександр Зінченко провів проти Саутгемптона. Ця знакова подія відбулася 21 квітня 2023 року. На той момент Олександр захищав кольори лондонського Арсенала. Поєдинок завершився внічию (3:3)

Попри значну кількість ігор та статус одного з найкращих гравців своєї позиції, вболівальникам довелося чекати на його дебютний гол у чемпіонаті досить довго. Свій перший м’яч у Прем’єр-лізі Олександр забив уже після переходу до лондонського Арсенала.

Це сталося 18 лютого 2023 року у драматичному виїзному матчі проти Астон Вілли. На 61-й хвилині зустрічі Зінченко влучним ударом з-за меж штрафного майданчика зрівняв рахунок (2:2), поклавши початок камбеку канонірів, який завершився їхньою перемогою 4:2.

Наразі Олександр виступає за Ноттінгем Форест на правах оренди. Саме у складі лісників Зінченко провів свій ювілейний 150-й матч в англійській Прем'єр-лізі, підтвердивши статус одного з найуспішніших українських легіонерів в історії турніру.