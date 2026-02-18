Відомі стартові склади на перший матчі 1/16 ЛЧ.
Олексій Кащук, Getty Images
18 лютого 2026, 19:10
У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Карабах прийматиме Ньюкасл Юнайтед.
Обидві команди визначилися зі стартовими складами на це протистояння: український вінгер азербайджанського клубу Олексій Кащук залишився у запасі.
Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв — Бікальйо, Янкович — Андраде, Монт'єль, Зубір — Дуран
Запасні: Рамазанов, Бунтич, Болт, Байрамов, Ммаї, Гусейнов, Гусейнов, Боржес, Джабраілзаде, Аддай, Кащук, Гурбанли
Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Тіав, Берн, Голл — Тоналі, Віллок — Еланга, Вольтемаде, Барнс — Гордон
Запасні: Радді, Рамсдейл, Гарріс, Мерфі, Шахар, Ремзі, Жоелінтон, Осула, Мерфі, Нів