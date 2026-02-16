Нідерланди. Новина

Захисник Аякса емоційно відреагував на серйозну травму коліна.

Захисник Аякс та збірної України Олександр Зінченко прокоментував серйозну травму коліна, через яку вибув орієнтовно на 6-7 місяців.

Український футболіст опублікував емоційне звернення на своїй сторінці в соцмережах.

"Спустошений. Досі не можу повірити в те, що сталося. Від першого дня в цьому неймовірному футбольному клубі та завдяки людям поруч я знову відчув щастя й повернув собі усмішку на футбольному полі.

Від усього серця мені дуже шкода і боляче перед Аяксом, але, на жаль, ми не завжди можемо тримати такі ситуації під контролем. Я прийму цей виклик і пройду його разом зі своїм найбільшим досягненням у житті — родиною. Я повернуся скоро і стану ще сильнішим", — написав Зінченко в Instagram.

У коментарях Олександра Зінченка підтримали низка футболістів: Граніт Джака, Віктор Йокерес, Вільям Саліба, Деклан Райс, Юррієн Тімбер, Крістіан Москера, Ілля Забарний та інші.



Нагадаємо, українець отримав ушкодження в матчі чемпіонату Нідерландів проти Фортуни Сіттард і був замінений уже на початку гри. Після медичного обстеження лікарі ухвалили рішення про проведення операції.

Через травму Зінченко пропустить березневі матчі плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026, у яких збірна України має зіграти проти Швеції та переможця пари Польща — Албанія. Також існує ризик, що він може не встигнути відновитися до фінальної частини мундіалю у разі виходу на турнір.