Нідерланди. Новина

Український форвард розпочав матч у старті, завдав п’ять ударів і мав 0,91 xG, а вирішальний гол гості забили у компенсований час.

У суботу, 14 лютого, у матчі 23-го туру чемпіонату Нідерландів Утрехт на виїзді обіграв Гронінген з рахунком 2:1.

Господарі відкрили рахунок на 52-й хвилині — відзначився Юнес Таха. Команда Рона Янса відігралася ближче до завершення зустрічі: на 79-й хвилині Де Віт відновив рівновагу. А вже у компенсований час, на 90+1-й хвилині, Карлссон приніс гостям вольову перемогу.

Гронінген – Утрехт 1:2

Голи: Таха, 52 – Де Віт, 79, Карлссон, 90+2.

У стартовому складі Утрехта вдруге поспіль вийшов форвард молодіжної збірної України Артем Степанов. 18-річний нападник провів на полі 73 хвилини та отримав оцінку 6,3 від статистичного порталу SofaScore.

За відведений час українець завдав п’ять ударів по воротах, два з яких — у площину, ще два були заблоковані захисниками. Також у його активі два змарновані гольові моменти, а показник очікуваних голів склав 0,91 xG.

Зазначимо, що Степанов проводить сезон в Утрехті на правах оренди з Баєр, контракт із яким розрахований до 30 червня 2027 року. У складі нідерландського клубу він уже зіграв чотири матчі та відзначився однією результативною передачею.

Після цієї перемоги Утрехт набрав 30 очок і посідає дев’яте місце в турнірній таблиці Ередивізі.