Німеччина

33-річний захисник залишається ключовим гравцем команди.

Гоффенгайм офіційно оголосив про продовження контракту з правим захисником Владіміром Цоуфалом до літа 2028 року.

33-річний гравець виступає за Гоффенгайм із серпня 2025 року. До переходу в німецький клуб він провів 180 офіційних матчів за Вест Гем, відзначившись 20 асистами та вигравши Лігу конференцій.

Раніше Цоуфал двічі ставав чемпіоном Чехії та володарем національного кубка у складі Славії Прага.

За збірну Чехії захисник провів 59 матчів, забив два голи та віддав 13 результативних передач. Він був основним гравцем команди на Євро-2021 та Євро-2024.

У поточному сезоні Цоуфал провів 23 матчі за Гоффенгайм, забив один м’яч і віддав сім результативних передач.