Нідерланди. Новина

Гру зупинили вже на 7-й хвилині, догравання призначено на 17 лютого о 20:00 за київським часом.

15 лютого матч чемпіонату Нідерландів між Спарта Роттердам та НЕК Неймеген було достроково припинено через складні погодні умови.

Сильний снігопад у Роттердамі змусив головного арбітра спочатку призупинити зустріч, а згодом — остаточно відправити команди до роздягалень. Через інтенсивні опади поле швидко стало непридатним для гри.

Футболісти встигли провести на полі лише 6 хвилин 56 секунд. За цей час команди не створили результативних моментів і не відкрили рахунок.

De sneeuw gooit roet in het eten in Rotterdam. ❌



ℹ️ Sparta Rotterdam — N.E.C. Nijmegen definitief gestaakt. Meer informatie over uitspelen van het duel volgt later. #spanec pic.twitter.com/nRTnD1gOUs — VriendenLoterij Eredivisie (@eredivisie) February 15, 2026

Догравання матчу заплановане на 17 лютого. Початок — о 20:00 за київським часом.

У турнірній таблиці Спарта посідає п’яте місце, маючи 36 очок. НЕК іде четвертим із 41 балом та випереджає суперника в боротьбі за зону єврокубків.