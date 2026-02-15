Нідерланди. Новина
Гру зупинили вже на 7-й хвилині, догравання призначено на 17 лютого о 20:00 за київським часом.
Спарта Роттердам – НЕК Неймеген, getty images
15 лютого 2026, 22:25
15 лютого матч чемпіонату Нідерландів між Спарта Роттердам та НЕК Неймеген було достроково припинено через складні погодні умови.
Сильний снігопад у Роттердамі змусив головного арбітра спочатку призупинити зустріч, а згодом — остаточно відправити команди до роздягалень. Через інтенсивні опади поле швидко стало непридатним для гри.
Футболісти встигли провести на полі лише 6 хвилин 56 секунд. За цей час команди не створили результативних моментів і не відкрили рахунок.
Догравання матчу заплановане на 17 лютого. Початок — о 20:00 за київським часом.
У турнірній таблиці Спарта посідає п’яте місце, маючи 36 очок. НЕК іде четвертим із 41 балом та випереджає суперника в боротьбі за зону єврокубків.