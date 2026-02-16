Нідерланди. Новина

Дебют англійського хавбека за роттердамський клуб відкладається.

Фланговий півзахисник Рахім Стерлінг, який підписав контракт з Феєнордом до кінця сезону минулого тижня, поки не може приєднатися до тренувань команди.

Проблеми з дозволом на роботу завадили англійцю розпочати заняття з новим клубом, через що його дебют відкладається.

Стерлінг ще не провів жодного офіційного матчу у цьому сезоні. Він приєднався до Феєнорда як вільний агент після розірвання контракту з Челсі минулого місяця.

Цікаво, що Феєнорд є головним конкурентом Аякса, де нині виступає український півзахисник Олександр Зінченко. Обидва клуби зустрінуться в Ередивізі у березні цього року.