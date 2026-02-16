Нідерланди. Новина
Дебют англійського хавбека за роттердамський клуб відкладається.
Рахім Стерлінг, getty images
16 лютого 2026, 17:28
Фланговий півзахисник Рахім Стерлінг, який підписав контракт з Феєнордом до кінця сезону минулого тижня, поки не може приєднатися до тренувань команди.
Проблеми з дозволом на роботу завадили англійцю розпочати заняття з новим клубом, через що його дебют відкладається.
Стерлінг ще не провів жодного офіційного матчу у цьому сезоні. Він приєднався до Феєнорда як вільний агент після розірвання контракту з Челсі минулого місяця.
Цікаво, що Феєнорд є головним конкурентом Аякса, де нині виступає український півзахисник Олександр Зінченко. Обидва клуби зустрінуться в Ередивізі у березні цього року.