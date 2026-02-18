Франція

Ренн офіційно оголосив про призначення Франка Еза на посаду головного тренера першої команди.

54-річний наставник підписав контракт до 2027 року. Разом із ним до тренерського штабу приєдналися уродженець Ренна Йоганн Рамаре та Ліліан Наліс. Для Еза це повернення до добре знайомого місця — у період з 2006 по 2012 рік він працював у академії клубу.

Тренерську кар’єру Франк Ез розпочав у Стад Маєнне, а згодом працював із молодіжними командами та резервами різних клубів, поступово здобуваючи репутацію фахівця з розвитку молодих талантів.

Найбільших успіхів він досяг із Лансом. У 2020 році очолив першу команду, вивів її до Ліги 1, а в сезоні-2022/23 фінішував другим у чемпіонаті Франції, поступившись ПСЖ лише одне очко. Того ж року його було визнано тренером року в Лізі 1 за версією UNFP. Після цього Ез працював у Ніцці, з якою посів четверте місце в чемпіонаті та пробився до плейоф Ліги чемпіонів.

Загалом Франк Ез має понад 200 матчів у Лізі 1 як головний тренер. Тепер він повертається до Ренна, де намагатиметься розпочати новий успішний етап у історії клубу.