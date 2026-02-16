Нідерланди. Новина

Півзахисник Аякса перенесе операцію на коліні та пропустить березневі матчі.

Національна збірна України зазнала серйозної кадрової втрати напередодні вирішальних поєдинків плейоф відбору до чемпіонату світу-2026. Олександр Зінченко не зможе допомогти команді через травму коліна.

Ушкодження хавбек отримав у матчі чемпіонату Нідерландів за Аякс. Уже на шостій хвилині зустрічі українець був змушений залишити поле. Медичне обстеження підтвердило необхідність оперативного втручання, через що футболіст пропустить решту сезону на клубному рівні.

Таким чином, Зінченко не зіграє у березневих матчах плейоф, де Україна зустрінеться зі Швецією, а також із переможцем пари Польща — Албанія. Поєдинки заплановані на 26 та 31 березня.

Окрім нього, збірній не допоможе й Артем Довбик, який раніше отримав травму стегна.

Зінченко провів за національну команду 75 матчів і відзначився 12 голами. У його активі участь у двох чемпіонатах Європи — 2021 та 2024 років.