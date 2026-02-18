Інше

Колишній лідер Ліверпуля та Барселони не витримав тиску вболівальників Васку да Гама і планує достроково залишити команду.

Повернення Філіппе Коутінью до бразильського Васку да Гама у 2024 році мало стати красивою історією про возз'єднання зірки з рідним клубом. Однак, як повідомляє Globo, 33-річний півзахисник офіційно звернувся до керівництва з проханням розірвати його контракт.

Причиною такого радикального рішення стала токсична атмосфера навколо гравця. Фанати Васку неодноразово освистували Коутінью під час матчів, висловлюючи невдоволення його грою та результатами команди.

Останньою краплею став черговий матч, де трибуни піддали футболіста обструкції. Коутіньйо, який сподівався відновити кар'єру вдома після складного періоду в Астон Віллі та катарському Аль-Духаїлі, відчув, що більше не може продовжувати виступи в такій атмосфері.

За інформацією джерел, Коутінью вже шукає нові варіанти продовження кар'єри. Васку да Гама провалила початок сезону у Серії А. Команда йде у зоні вильоту з 3 очками. Півзахисник встиг відзначитись одним голом.