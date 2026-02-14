Нідерланди. Новина

Лідер збірної України травмувався вже на 5-й хвилині матчу Ередивізі.

Збірна України ризикує залишитися без одного зі своїх ключових гравців перед найважливішим відрізком відбору на Мундіаль. Олександр Зінченко отримав важке пошкодження робочої лівої ноги у матчі 23-го туру чемпіонату Нідерландів.

Для українця це був лише другий матч у футболці амстердамського Аякса і перший вихід у стартовому складі. Однак гра проти Фортуни (Сіттард) завершилася для Олександра, так і не розпочавшись по-справжньому.

Інцидент стався на старті поєдинку, на 3-й хвилині. Зінченко, отримавши м'яч біля карного майданчика суперника, намагався корпусом закрити його від опонента — Лімінуса. У ході боротьби, він впав на газон, тримаючись за коліно. Тренерський штаб миттєво провів заміну, що є поганим сигналом у таких ситуаціях.

Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк оперативно розібрав відеоповтор епізоду. За його словами, попри якість трансляції, характер руху вказує на серйозну проблему. "Дуже ймовірно, що під час стику відбулося вальгусне відхилення, яке супроводжує більшість серйозних травм коліна", — зазначив лікар.

Наразі медичний прогноз зводиться до двох варіантів, і обидва невтішні в контексті найближчих ігор збірної: Оптимістичний сценарій: Розрив внутрішньої бокової зв'язки. Це означатиме паузу від 6 тижнів до 3 місяців. У такому разі Зінченко точно не зіграє у березні.

Песимістичний сценарій: Розрив передньої хрестоподібної зв'язки .Це може стати першою подібною травмою в кар'єрі гравця. Термін відновлення — від 8 до 12 місяців, що ставить хрест на всьому наступному році.

Остаточний діагноз буде встановлено після проведення МРТ, результати якого очікуються найближчим часом.