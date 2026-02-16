Нідерланди. Новина

Новоспечений гравець Аякса може пропустити чемпіонат світу-2026, якщо Україна туди потрапить.

Захисник Аякса та лідер збірної України Олександр Зінченко пропустить найближчі 6-7 місяців через серйозну травму коліна. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше амстердамський клуб підтвердив, що українець не зіграє до кінця сезону. Ушкодження футболіст отримав у матчі чемпіонату Нідерландів проти Фортуни Сіттард і був замінений уже на початку зустрічі. Після обстеження лікарі ухвалили рішення про необхідність операції.

Таким чином, Зінченко точно пропустить березневі матчі плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026, у яких збірна України має зіграти проти Швеції та переможця пари Польща — Албанія. Також існує висока ймовірність, що у разі виходу команди на мундіаль він не зможе взяти участь у турнірі.

Нагадаємо, Олександр Зінченко перейшов до Аякса у зимове трансферне вікно з лондонського Арсеналу. Першу половину сезону він провів у Ноттінгем Форест на правах оренди.