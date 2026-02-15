Нідерланди. Новина

Фред Грім поділився своїми думками про траву українського універсалу.

Головний тренер Аякса Фред Грім прокоментував травму українського універсала Олександра Зінченка, який був змушений залишити поле вже на шостій хвилині матчу проти Фортуни Сіттард (4:1).

"Я поговорив з ним під час перерви і після матчу. Звичайно, це неприємно. Нікому не бажаєш такого.

Я знаю, що Олександр прийшов сюди з дуже добрими намірами. З самого початку він взяв молодих хлопців під свою опіку. Він мав великий вплив на команду. Так само на зустрічах, де він говорив дуже розумні речі.

Це дуже важкий удар після кількох хвилин. Так, звичайно, я турбуюся за нього", — наводить слова Гріма Voetbal International.

Раніше повідомлялося, що у Зінченка підозра на розрив хрестів.