Нідерланди. Новина

Швидкі голи в першому таймі забезпечили господарям комфортний результат.

У матчі 23-го туру Ередивізі Аякс на своєму полі впевнено переграв Фортуну Сіттард із рахунком 4:1, однак перемогу амстердамців затьмарила рання травма Олександр Зінченко. Українець отримав ушкодження вже на старті зустрічі після жорсткого зіткнення на фланзі та залишив поле на 6-й хвилині, поступившись місцем Оуену Вейндалу.

Попри вимушену заміну, господарі швидко захопили ініціативу. Вже на 7-й хвилині Каспер Дольберг скинув м’яч у центр штрафного майданчика, де Йорті Мокіо потужним ударом з льоту відкрив рахунок. Невдовзі, на 14-й хвилині, Раян Буніда змістився з правого флангу до центру та точним пострілом у дальній кут подвоїв перевагу.

На екваторі першого тайму амстердамці довели рахунок до розгромного: Міка Годтс отримав передачу від Мокіо й ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика зробив 3:0. Втім, до перерви гості зуміли скоротити відставання — Йосип Шутало зрізав м’яч у власні ворота після небезпечної подачі.

У другому таймі Аякс контролював перебіг подій і не дозволяв супернику створювати небезпечні моменти. Крапку в матчі було поставлено на 81-й хвилині: Ваут Веггорст виграв боротьбу в штрафному майданчику та віддав передачу на Годтса, який оформив дубль і встановив остаточний рахунок — 4:1.

Аякс - Сіттард 4:1

Голи: Мокіо, 7, Боуніда, 14, Годтс, 24, 81 — Шутало, 45, автогол

Після цієї перемоги Аякс із 42 очками посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів. Лідирує ПСВ, у якого 59 пунктів.