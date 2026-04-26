Україна: Перша ліга

У 25-му турі зафіксовано розгром в Одесі та драматичну розв’язку в матчі Інгульця.

У Першій лізі України відбулися чергові поєдинки 25-го туру, які принесли як впевнені перемоги, так і напружені кінцівки.

Найгучніший результат дня зафіксовано в матчі між Вікторією та Чорноморцем, де господарі не залишили шансів супернику — 4:0.

Долю протистояння почав вирішувати швидкий гол уже на першій хвилині, а після перерви Вікторія довела справу до розгрому, забивши ще тричі.

Вікторія – Чорноморець 4:0

В іншому матчі Агробізнес вирвав перемогу над Інгульцем завдяки голу на останніх хвилинах зустрічі. Тим часом Ворскла на виїзді здолала Чернігів, забезпечивши комфортну перевагу ще в першому таймі.

Чернігів – Ворскла 1:2

Агробізнес – Інгулець 1:0

Тур продовжується — ще один поєдинок ігрового дня між Буковиною та Нивою запланований на сьогодні, а напередодні ЮКСА здобула виїзну перемогу над Прикарпаттям-Благо (2:1).