Легіонер Кривбаса забив чотири м’ячі за один тайм і встановив одразу кілька досягнень.

Півзахисник Кривбаса Глейкер Мендоза став автором історичного виступу в матчі 25-го туру УПЛ проти Динамо (5:6). Венесуельський футболіст оформив покер ще до перерви, відзначившись на 13-й, 29-й, 34-й та 45+2-й хвилинах зустрічі.

Таким чином 24-річний вінгер став першим гравцем в історії чемпіонату України, якому вдалося забити чотири голи у ворота київського клубу в одному матчі.

Окрім цього, Мендоса увійшов до числа небагатьох легіонерів, які оформлювали покер в УПЛ — він став лише четвертим таким футболістом. Його результат також вражає швидкістю: чотири м’ячі за 34 хвилини — один із найкращих показників в історії турніру.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко оформив переможний дубль проти Кривбаса та наблизився до вічного рекорду.