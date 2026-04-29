Інше

Елфі Вайтмен провів у лондонському клубі понад 15 років, але у 26 вирішив покинути професійний спорт.

Елфі Вайтмен, колишній воротар лондонського Тоттенгем Готспур, кардинально змінив своє життя. Ще нещодавно він сидів на лаві запасних під час переможного фіналу Ліги Європи в Більбао та святкував тріумф на відкритому автобусі вулицями рідного Лондона.

Проте лише за кілька місяців після цього успіху, у віці 26 років, він прийняв несподіване рішення завершити професійну футбольну кар'єру. Після закінчення контракту зі Шпорами Вайтмен мав пропозиції від клубів Чемпіоншипу та Першої ліги. Один із тренерів навіть назвав його рішення піти зі спорту злочином. Але замість футбольних воріт він обрав об'єктив камери та творчість.

Це таке зобов’язання, по суті, справа всього життя... Це відмова від такої собі "хлопчачої мрії". Але за останні вісім місяців я провів найкращий час у своєму житті, так багато навчився і мені так пощастило працювати з талановитими людьми", — зізнається Вайтмен.

Вайтмен, який приєднався до дитячої академії клубу у 10-річному віці, визнає, що ніколи не вписувався у класичний стереотип професійного футболіста. Поки його товариші по команді відпочивали в Дубаї чи грали в гольф, він:

Добирався на тренування на велосипеді або поїздом. Вів власне джазове радіошоу (спочатку під маминим прізвищем, щоб не привертати зайвої уваги). Писав рецензії на сотні фільмів у кіноманській соцмережі Letterboxd. Грав в експериментальних театральних постановках у Лондоні. У вихідні дні працював помічником на знімальних майданчиках і зустрічався з продюсерами.

"Якщо ви берете дітей з такого раннього віку та поміщаєте їх у цю бульбашку, неминуче, що кожен стає продуктом середовища і відображенням один одного. Усі мої товариші по команді були чудові, і ми добре ладнали, але це була робота. Я завжди був трохи іншим", — пояснює колишній голкіпер.

Тепер Елфі Вайтмен живе іншим життям. Він підписав контракт як режисер і фотограф із продюсерською компанією Somesuch, має власну студію в Шордітчі, а також бере участь у міжнародних кінопроєктах, знімаючи в Пакистані та Україні.

Свою дебютну художню виставку під назвою «Алфі Вайтмен: Позика» він відкриває не деінде, а в галереї OOF, розташованій безпосередньо на стадіоні Тоттенгем Готспур. Головна тема експозиції — час, проведений в оренді за шведський клуб Дегерфорс.

Живучи на самоті в лісовій хатині на березі озера Мокельн, далеко від лондонського галасу, Вайтмен робив експериментальні автопортрети. На фотографіях він святкує день народження на самоті в лісі, висить на сушильній машині або сидить голим на пірсі, дивлячись на воду.

"Не було жодного наміру, щоб хтось колись побачив ці фотографії. Але це також відображає те, як я жив раніше — я ніби розділив своє життя навпіл. Приємно дивитися на них зараз в іншому стані, просто як на окремий розділ мого життя", — підсумовує митець.

За багато років у клубі Вайтмен лише один раз зіграв за Тоттенхем, коли Жозе Моурінью замінив Джо Харта у переможному матчі Ліги Європи проти Лудогорця у 2020 році.