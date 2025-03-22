Португалія

Трагедія в Португалії.

Півзахисник представника другого португальського дивізіону Олівейренсе Іванн Кошта Мартінш загинув внаслідок ДТП. Про це повідомляє офіційний сайт "орлів".

"Олівейренсе передає родині, друзям та колегам найглибші співчуття в цей момент болю. Його пам'ять буде вічно жити в серці нашої команди. Спочивай з миром, Іванн", — йдеться в заяві клубу.

Зазначається, що автомобіль, яким керував 19-річний футболіст, зійшов з дороги і кілька разів перекинувся в місті Гондомар, округ Порту. Медики швидкої допомоги оперативно прибули на місце події, проте врятувати гравця не вдалося — лікарі констатували його смерть на місці.

До переходу в Олівейренсе Мартінш виступав за молодіжну команду швейцарського Янг Бойз. У цьому сезоні в складі португальської команди він зіграв 19 матчів та відзначився одним забитим м'ячем.