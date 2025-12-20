Португалія

Here we go від Фабріціо Романо.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, бразилець успішно пройшов медичне обстеження та підписав контракт із португальським Порту.

Контракт розрахований до літа 2026 року, проте в ньому прописана опція продовження ще на один сезон — до 2027-го, якщо гравець проведе певну кількість матчів.

Після відходу з Челсі у 2024 році Сілва виступав за рідний Флуміненсе, де демонстрував феноменальну фізичну форму. Повернення до Португалії є символічним для Тіаго, адже саме в цій країні (щоправда, у складі Порту Б) він розпочинав свій складний шлях у європейському футболі на початку 2000-х.

Керівництво Порту розглядає бразильця як лідера роздягальні та ключову фігуру для виступів у єврокубках. Досвід Тіаго має стати вирішальним для молодої лінії оборони португальців.

Тіаго Сілва продовжує ламати стереотипи про вік у футболі. Його перехід до клубу рівня Ліги чемпіонів у 41 рік ставить його в один ряд із такими легендами, як Паоло Мальдіні чи Пепе. Очікується, що захисник зможе дебютувати за Порту вже на початку січня, як тільки офіційно відкриється трансферне вікно.