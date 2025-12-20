Португалія

Повернення наддосвідченого футболіста до Європи.

Бразильський центральний півзахисник Тіаго Сілва в своїй професійній кар’єрі вже багато чого встиг побачити.

Але коли 41-річний виконавець поїхав на батьківщину виступати за рідний Флуміненсе, багато хто міг подумати, що для нього це буде останньою зупинкою на футбольному шляху в якості гравця.

Однак ні — контракт Сілви з "червоно-зеленими" завершиться вже за декілька днів, і захисник не просто не припинить виступати на професійному рівні, а взагалі планує повернутись до європейського футболу.

Проте домовитись із ним виявилось не так просто — італійська Фіорентина спробувала, але отримала відмову від гравця.

Відомо, що спроби переманити його на свій бік роблять також і португальські Порту та Бенфіка.

У цьому році Сілва відіграв 46 матчів, забив чотири голи та віддав один асист.